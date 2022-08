Τιμάει την μνήμη του Ράσελ το ΝΒΑ, αποσύρει τον αριθμό 6 από κάθε ομάδα!

Ο Μπιλ Ράσελ έγραψε τη δική του ιστορία εντός και εκτός παρκέ. Ο θρυλικός σέντερ έγινε συνώνυμο των Μπόστον Σέλτικς, κατακτώντας 11 πρωταθλήματα με την ομάδα από την Μασαχουσέτη.

Πριν από μερικές εβδομάδες «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο μπάσκετ. Το ΝΒΑ αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή την τεράστια συνεισφορά του, τόσο στο παιχνίδι, όσο και έξω από τις 4 γραμμές του παρκέ.

Για το λόγο αυτό μάλιστα η λίγκα προχώρησε σε μια πολύ σπουδαία κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το ΝΒΑ, ο αριθμός 6 αποσύρεται από κάθε ομάδα, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του σπουδαίου Μπιλ Ράσελ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του ΝΒΑ που ο αριθμός μιας φανέλας αποσύρεται σε όλη τη λίγκα, ενώ σε κάθε γήπεδο θα υπάρχει ένα τριφύλλι με τον αριθμό 6, προς τιμήν του σπουδαίου σέντερ. Κάτι που θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σεζόν.

The NBA and NBPA announced today that they will honor the life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell by permanently retiring his uniform number, 6, throughout the league.



