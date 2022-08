Εθνική: Τα εισιτήρια για το «Ακρόπολις»

Ένα ιστορικό τουρνουά επιστρέφει.

Η Εθνική Ανδρών θα είναι συνεπής στο ραντεβού της με το AEGEAN Ακρόπολις, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ το διάστημα 17-19 Αυγούστου! Μετά την αναμέτρηση με την Ισπανία στις 9 Αυγούστου και τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου, η επίσημη αγαπημένη περιμένει τη δική σας στήριξη και στις τρεις αναμετρήσεις του AEGEAN Ακρόπολις: Στις 17 Αυγούστου με την Πολωνία, στις 18 Αυγούστου με την Γεωργία και στις 19 Αυγούστου με την Τουρκία.

Το πρόγραμμα του τουρνουά

Τετάρτη 17 Αυγούστου

18.00 Τουρκία-Γεωργία

21.00 Ελλάδα-Πολωνία

Πέμπτη 18 Αυγούστου

18.00 Πολωνία-Τουρκία

21.00 Γεωργία-Ελλάδα

Παρασκευή 19 Αυγούστου

18.00 Γεωργία-Πολωνία

21.00 Ελλάδα-Τουρκία

Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας με ένα «κλικ» από την άνεση του σπιτιού σας μέσω της ticketmaster με ένα κλικ ΕΔΩ

Για τις θέσεις courtside (50 και 80 ευρώ) μπορείτε να στείλετε email στο [email protected]

Προτεραιότητα για τις θέσεις αυτές έχουν όσοι είχαν τις ανάλογες θέσεις και στο φιλικό με την Ισπανία (9/8). Η δέσμευσή τους ισχύει ως αύριο (11/8).

Δείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– www.ticketmaster.gr



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30





Με μετρητά:



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας:2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 23:30