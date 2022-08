«Άδειασε» τον Ντουράντ και στήριξε το front office ο ιδιοκτήτης των Νετς

Ο Κέβιν Ντουράντ έχει ξεκαθαρίσει ένα πράγμα στην ιδιοκτησία των Νετς: «Ή εγώ ή οι Μαρκς-Νας». O KD έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τους ιθύνοντες την ομάδα στο μπασκετικό κομμάτι, ζητώντας την απομάκρυνση των Σον Μαρκς, Στιβ Νας, ώστε να παραμείνει στο Μπρούκλιν.

Κι ενώ την ίδια ώρα τα πάντα είναι ρευστά, ο Τζόε Τσάι, ιδιοκτήτης των Νετς, ύψωσε ασπίδα προστασίας στο front office.

«Το front office και το προπονητικό μας επιτελείο έχουν την υποστήριξή μου. Θα λάβουμε αποφάσεις προς το συμφέρον των Μπρούκλιν Νετς», ήταν το μήνυμα του Τσάι που εμμέσως... αδειάζει τον Ντουράντ.

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets.