Εθνική Ανδρών: Έφυγαν 11.000 εισιτήρια για το ματς με Ισπανία - Συνεχίζεται η διάθεση

Η ώρα για το πολύ δυνατό πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών, αύριο Τρίτη 9/8 με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ (19.00) πλησιάζει και οι φίλαθλοι δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσουν από κοντά.

Περισσότερα από 11.000 εισιτήρια έχουν ήδη πουληθεί και τα εναπομείναντα συνεχίζουν να διατίθενται με δύο τρόπους, ηλεκτρονικά που εμφανίζονται άμεσα με την πληρωμή σε ηλεκτρονική μορφή στον αγοραστή και δια ζώσης από τα εκδοτήρια του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά:

Εκδοτήρια

Πάρκινγκ του κλειστού γυμναστηρίου ΟΑΚΑ (P5)

8/8 10.00-18.00

7/8 10.00-15.00

8/8 10.00-18.00

9/8 10.00-19.00

Σταθμός Ειρήνη

9/8 10.00-19.00

Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– https://www.ticketmaster.gr/showEventInfo.html?idEvent=2005784



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 23:30



Με μετρητά:



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας:2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 10 μέχρι και 40 ευρώ.

*Για τα παιδιά μέχρι 5 ετών, υπάρχει ελεύθερη είσοδος, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση.