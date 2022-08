Ηχηρό μήνυμα Λίλαρντ στους νέους παίκτες: «Το ταλέντο δεν αρκεί» (vid)

Έχει φτάσει στην κορυφή και πλέον μοιράζεται τη γνώση του με νέους παίκτες. Ο Ντάμιαν Λίλαρντ διοργανώνει το camp Formula Zero και στόχος του είναι να βοηθήσει τους νέους παίκτες να εξελιχθούν. Όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και πνευματικά.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο Dame έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας τι πρέπει να κάνουν οι νέοι παίκτες για να μπορέσουν να γίνουν καλύτεροι.

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι... κρέμονται από πάνω τους και τους βάζουν σε μια θέση που αισθάνονται ότι δικαιούνται και η νοοτροπία τους είναι λίγο μπερδεμένη σχετικά με το τι θα γίνουν, ενώ πρέπει να κερδίσουν πράγματα και να δέχονται παράλληλα κριτική.

Τους φέρνει σε μία θέση δύσκολη όλο αυτό και στο επαγγελματικό περιβάλλον το ταλέντο δεν αρκεί να τους κρατήσει. Πρέπει να είναι κάποιος σταθερός και δυνατός πνευματικά. Θέλω να βοηθήσω αυτά τα παιδιά, έχουν όλους αυτούς τους followers στο instagram, αλλά εγώ θέλω να τους πω ότι δεν αρκεί το ταλέντο».

Damian Lillard had a lot to say today regarding the current culture around young basketball players and yes men.



He says his Formula Zero Camp is about teaching kids how to have the characteristics beyond talent in order to survive and stick in the NBA. pic.twitter.com/8WfiacLqwg