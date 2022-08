Ατάκα-φωτιά Κάρι σε... Τζέιμς που τον αποκάλεσε «μονοδιάστατο» (vid)

Πριν από μερικές μέρες, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σακίλ ΜακΚίσικ, για λογαριασμό του «Player's Choice podcast» ο Μάικ Τζέιμς δεν συμπεριέλαβε τον Στεφ Κάρι στους 5 καλύτερους του ΝΒΑ.

Αιτία; Ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού τόνισε πως ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι μονοδιάστατος κάποιες φορές.

«Ο Στεφ το πώς παίζει και πώς βγάζει πράγματα είναι κάπως μονοδιάστατο μερικές φορές. Δεν είναι ο βασικός χειριστής της μπάλας και για έναν πόιντ γκαρντ αυτό με ενοχλεί», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του άσου της Μονακό.

Η ατάκα αυτή φάνηκε πως έφτασε στ' αυτιά του MVP των τελικών του ΝΒΑ. Ο Κάρι σήκωσε το... γάντι και μιλώντας στο περιθώριο του camp που διοργανώνει στο Σαν Φρανσίσκο, έχοντας τη βοήθεια των Κεντ Μπέιζμορ και Μπράντον Τζένινγκς, έδωσε μια επική απάντηση.

Στο ερώτημα αν θα υπήρχε κάποιος από το καμπ που θα είχε τύχη μαζί του σε μονό, ο Κάρι είπε: «Θα ήταν άσχημα. Ακόμα κι αν είμαι τόσο μονοδιάστατος... Συγγνώμη, είμαι μικροπρεπής», ξεσπώντας σε γέλια.

Αν μη τι άλλο, ο Στεφ Κάρι δείχνει πως δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, ιδίως όταν πρόκειται για το παιχνίδι του...

"Even as one-dimensional as I am."



Steph Curry is petty 😂



📹 @Caleb_Hanna_ pic.twitter.com/GRkNUAlRX2