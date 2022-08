Σε τουρνουά με την Μπάγερν στο Τέραμο η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως θα συμμετάσχει σε τουρνουά στο Τέραμο μαζί με τις Μπάγερν Μονάχου, Πέζαρο και Βερόνα στις 24-25 Σεπτεμβρίου,

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «Βασίλισσα» συμμετέχει τον Σεπτέμβριο σε ακόμη ένα διεθνές τουρνουά υψηλών προδιαγραφών.

Πιο συγκεκριμένα θα λάβει μέρος από Σάββατο, 24/09 έως Κυριακή, 25/09 στο «ΤrofeoD’ AbruzzoTorneoInternazionaleDiBasket» του Τέραμο, με «αντιπάλους» τη Μπάγερν Μονάχου, την Πέζαρο και τη Βερόνα.

Ο κ. Κάρλο Αντονέτι (Carlo Antonetti), Member of the Scientific Committee of the Foundation and former President of Teramo Baske, απέστειλε προς την ΑΕΚ BC την παρακάτω επιστολή/χαιρετισμό:

«Αισθάνομαι πραγματικά τιμή και χαρά που η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο “Trofeod’Abruzzo”. Αποτελεί υπερηφάνια για το Τέραμο και το Αμπρούτσο να μπορούν να φιλοξενήσουν ένα κλαμπ που έχει γράψει σημαντικές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ και που αντιπροσωπεύει σήμερα ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη διεθνή μπασκετική σκηνή.

Θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε (με τον καλύτερο τρόπο) την ομάδα σας, την οποία και ευχαριστούμε. Επίσης, σας συγχαίρουμε για την ευγένεια, τη διαθεσιμότητα και τον επαγγελματισμό τα οποία επέδειξαν ο GM, κ. Γιώργος Χήνας , αλλά και ολόκληρο το «σταφ».

Σίγουρα, θα είναι ένα τουρνουά υψηλού επιπέδου μεταξύ ομάδων με κύρος, και για όλες τις ομάδες θα αποτελέσει το τελευταίο τεστ πριν από την έναρξη των διαφόρων πρωταθλημάτων.

Σας ευχαριστούμε για όλα.

Το Τέραμο και το Αμπρούτσο θα επιστρέψουν, έστω για λίγες ημέρες, στην κορυφή της μπασκετικής τελειότητας μετά από 10 χρόνια. Είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχθούμε με τιμή και ενθουσιασμό».