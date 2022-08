Και στα εκδοτήρια τα εισιτήρια για το Ελλάδα- Ισπανία

Η Εθνική Ανδρών είναι έτοιμη να δώσει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι, ενόψει των επίσημων ραντεβού που έχει στο πρόγραμμά της.

Η πρεμιέρα θα γίνει με ένα δυνατό τεστ απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία στο ΟΑΚΑ στις 9 Αυγούστου στις 19.00. Τα εισιτήρια της αναμέτρησης διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά, ενώ από αύριο (6/8) θα λειτουργήσουν και εκδοτήρια.

Οι θέσεις δίπλα στο παρκέ (court side seats) έχουν διατεθεί όλες, έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις των 30€, ενώ παράλληλα υπάρχει αποδέσμευση συγκεκριμένου αριθμού θέσεων από χορηγούς, οι οποίες είναι προς διάθεση στους τομείς 103Β, 105Β,107Β και στοιχίζουν 40€.

Δείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο ΟΑΚΑ και να βρεθείτε δίπλα στην επίσημη αγαπημένη και να τη στηρίξετε, λίγο πριν τη δύσκολη αποστολή της με τα προκριματικά της Β’ Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και το Ευρωμπάσκετ 2022.

Εκδοτήρια

Πάρκινγκ του κλειστού γυμναστηρίου ΟΑΚΑ (P5)

6/8 10.00-15.00

7/8 10.00-15.00

8/8 10.00-18.00

9/8 10.00-19.00

Σταθμός Ειρήνη

9/8 10.00-19.00

Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– https://www.ticketmaster.gr/showEventInfo.html?idEvent=2005784



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 23:30



Με μετρητά:



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας:2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 10 μέχρι και 40 ευρώ.

*Για τα παιδιά μέχρι 5 ετών, υπάρχει ελεύθερη είσοδος, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση.