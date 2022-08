Εθνική: Τα εισιτήρια για το φιλικό με την Ισπανία και οι διαιτητές

Ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων για το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία στις 9 Αυγούστου εξέδωσε η ΕΟΚ.

Το παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης στις 19:00. Οι διαιτητές και ο κομισάριος του αγώνα θα είναι οι Κορομηλάς, Παπαπέτρου και Πουρσανίδης Γ. (Ντάβαρης).

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ από σήμερα είναι στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη. Οι τρεις τους πήραν μέρος κανονικά για πρώτη φορά στην προπόνηση που έγινε στο ΟΑΚΑ και όλα δείχνουν πως ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στα αποκαλυπτήρια της Εθνικής Ομάδας στο φιλικό Ελλάδα – Ισπανία/ Χρυσός Χορηγός ΟΠΑΠ στις 9 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ.

Θα είναι το πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας, καθώς θα ακολουθήσει μία ακόμη αναμέτρηση με την Ισπανία στη Μαδρίτη (11/8) και στη συνέχεια υπάρχει στο πρόγραμμά της το ιστορικό τουρνουά Aegean Ακρόπολις (17-19/8) πάλι στο ΟΑΚΑ. Η Εθνική Ομάδα προετοιμάζεται για τους δύο αγώνες της Β’ Προκριματικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 με την Σερβία εκτός (25/8) και το Βέλγιο εντός (28/8, ΟΑΚΑ) και το Ευρωμπάσκετ 2022 (1-18/9).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετρά ήδη αντίστροφα για το πρώτο βήμα. Την Τρίτη 9 Αυγούστου και ώρα 19.00 στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί ο Επίσημος Φιλικός Αγώνας Ελλάδα – Ισπανία / Χρυσός Χορηγός ΟΠΑΠ. Τα εισιτήρια διατίθενται ήδη.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες:

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– https://www.ticketmaster.gr/showEventInfo.html?idEvent=2005784



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



Με μετρητά:



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας:2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 10 μέχρι και 30 ευρώ, ενώ για τις courts seats θα ισχύσουν τιμές 50 και 80 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για Court Seats και για μαζική αγορά άνω των 10 εισιτηρίων παρακαλούμε να στείλετε mail στο [email protected]

Τιμές εισιτηρίων : 10€ – 30€

Τιμές court seats: 50€ – 80€

Για τα παιδιά μέχρι 5 ετών, υπάρχει ελεύθερη είσοδος, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση».