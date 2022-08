Βίρτους: Ανακοίνωσε την επιστροφή του δανεικού Καμαρά

Ο 21χρονος Σενεγαλέζος σέντερ, ο οποίος έχει ιταλικό διαβατήριο και δεν καταλαμβάνει θέση ξένου, ήταν δανεικός την περσινή σεζόν στην Πέζαρο και τις δύο προηγούμενες στην Καζάλε (2019-21).

Στην Πέζαρο είχε μόλις 2,5 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 8,4 λεπτά κατά μέσο όρο και εφόσον παραμείνει στη Βίρτους αναμένεται να έχει συμπληρωματικό ρόλο.

🔊 GORA CAMARA IN BLACK AND WHITE AGAIN ⚪️⚫️

Welcome 🔙 to BasketCity Gora 🙌🏼 #WatchUs pic.twitter.com/Xr22SIxCCz