Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς προπονείται στην Αθήνα και θα βοηθήσει την Εθνική ομάδα να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη διοργάνωση.

Η FIBA κάνει… focus πάνω του και αφού αναφέρει πως «ο Έλληνας Θεός φορτώνει και περιμένει», θέτει ένα κουίζ για το πόσους πόντους θα σκοράρει κατά μέσο όρο στη διοργάνωση.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία:

Greek God is loading 🇬🇷 ⏳



How many points will Giannis average at @EuroBasket? pic.twitter.com/NLeqYzt5lc