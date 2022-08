Καρφώνει και προπονείται μαζί με τους γιους του στο LA ο Λεμπρόν (vid)

Ο 37χρονος σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Λέικερς συνεχίζει την σκληρή δουλειά και ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, κάνοντας προπονήσεις μαζί με την… οικογένειά του.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως… ετοιμάζεται για το μέλλον, καθώς ο ίδιος έχει πει πως θα ήθελε στο άμεσο μέλλον να παίξει στο ΝΒΑ με τον μεγαλύτερο γιο του, τον Μπρόνι.

Δείτε το βίντεο με τους τρεις Τζέιμς να καρφώνουν:

Bron, Bronny and Bryce putting in work at the Lakers facility 🔥



(via @KingJames) pic.twitter.com/s6ItVBMB6F