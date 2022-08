H πρόταση του Μάτζικ Τζόνσον για να αποσυρθεί το Νο 6 από όλο το ΝΒΑ!

Ο θρύλος των Σέλτικς απεβίωσε στα 88 του σκορπώντας τη θλίψη στο χώρο του παγκοσμίου μπάσκετ και δη του αμερικανικού καθώς αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες αλλά και προσωπικότητες σε αυτό με τη δράση του και εκτός παρκέ.

«Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ πρέπει να αποσύρει το νούμερο 6 από όλο το ΝΒΑ στη μνήμη του Μπιλ Ράσελ» έγραψε στα social media ο Μάτζικ Τζόνσον, δείχνοντας για ακόμα μία φορά τον απέραντο σεβασμό του στο έργο του Ράσελ, ο οποίος στην καριέρα του φορούσε τη φανέλα με το συγκεκριμένο νούμερο.

Commissioner Adam Silver should retire number 6 across the @NBA in honor of Bill Russell’s legacy!