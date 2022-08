Ο Ντράγκιτς έμεινε ελεύθερος από τους Νετς και υπέγραψε με τους Μπουλς συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με αποδοχές που ανέρχονται στα 2,9 εκατομμύρια δολάρια.

Στην ανακοίνωσή του οι Μπουλς επισημαίνουν ότι ο Σλοβένος γκαρντ επέλεξε την φανέλα με το νούμερο 7, την οποία φορούσε από το 1993 έως το 2000 ο σπουδαίος Τόνι Κούκοτς.

