Ξεκίνησε προπονήσεις με τους Σέλτικς ο Καμπόκλο

Ο Βραζιλιάνος φόργουορντ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, θα συμμετάσχει στο προπονητικό καμπ των Σέλτικς, προκειμένου να κερδίσει ένα συμβόλαιο στους «Κέλτες».

Ο Καμπλόκο ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA το 2014, αγωνιζόμενος Ράπτορς, Κινγς, Γκρίζλις και Ρόκετς, ενώ το 2021 μετακόμισε στην Ευρώπη και την Λιμόζ.

Την περσινή σεζόν ο 26χρονος αγωνίστηκε στην πατρίδα του με την φανέλα της Σάο Πάολο, έχοντας κατά μέσο όρο 23,9 πόντους και 11,1 ριμπάουντ.

Free agent Bruno Caboclo has agreed to a training camp deal with the Boston Celtics and will compete for a roster spot, sources tell @TheAthletic @Stadium.