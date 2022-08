Το μήνυμα του Ράιλι στον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος» (vid)

Αναλυτικά όσα είπε στο μήνυμά του:

«Τι κάνετε φίλοι του ΠΑΟΚ; Θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έρχομαι και θα ζήσω την κουλτούρα μιας όμορφης χώρας. Έχω ακούσει τόσα πολλά για το σύλλογο και πόσο ιστορικός είναι.

Θέλω να σας φέρουμε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε και να μας δείτε να κερδίζουμε. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν, να σας δω να γεμίζετε τις κερκίδες και να παίξουμε συναρπαστικό μπάσκετ για εσάς. Πάμε ΠΑΟΚ!»

🗣 @Jayy_5riley with a special message to all the #PAOKfans

👉🏼 Super excited to be a part of historic club 🏁

👉🏼 Looking forward to see a packed arena 💪🏽

👉🏼 Let’s GO #PAOK ⚫️⚪️ #jalenriley #5 pic.twitter.com/6nSxLGhqKM