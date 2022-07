Σέλτικς για Ράσελ: «Ήταν ο μεγαλύτερος πρωταθλητής, ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στο μπάσκετ»

Ο Μπιλ Ράσελ, άλλωστε κατέκτησε τον αριθμό ρεκόρ των 11 πρωταθλημάτων με την φανέλα των «Κελτών», ενώ πανηγύρισε και δύο πρωταθλήματα ως προπονητής των Σέλτικς!

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στο μήνυμα τους οι Σέλτικς:

«Το να είσαι ο μεγαλύτερος πρωταθλητής στο άθλημά σου, το να φέρνεις την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι, το να είσαι ηγέτης στην κοινωνία, όλα αυτά μαζί μοιάζουν αδιανόητα, όμως αυτός ήταν ο Μπιλ Ράσελ».

To be the greatest champion in your sport, to revolutionize the way the game is played, and to be a societal leader all at once seems unthinkable, but that is who Bill Russell was. (1/4) pic.twitter.com/K0Ue0hKiLs