Τζόρνταν για Ράσελ: «Ο κόσμος έχασε έναν θρύλο, πρωτοπόρος στην ιστορία του ΝΒΑ»

Πολλοί είναι εκείνοι που έστειλαν το δικό τους συλλυπητήριο μήνυμα, όμως ξεχωριστή σημασία έχει εκείνο ενός άλλου θρύλου του ΝΒΑ, του Μάικλ Τζόρνταν.

«Ο Μπιλ Ράσελ ήταν ένας πρωτοπόρος, ως παίκτης, ως πρωταθλητής, ως ο πρώτος μαύρος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ και ως ακτιβιστής. Άνοιξε τον δρόμο και έδωσε το παράδειγμα σε κάθε μαύρο παίκτη που μπήκε στη λίγκα μετά από εκείνον, όπως και εγώ.

Ο κόσμος έχασε έναν θρύλο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και είθε να αναπαυτεί εν ειρήνη» έγραψε ο “Air”.

