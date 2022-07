Υπόκλιση Μάτζικ για Ράσελ: «Ήταν το είδωλό μου, χάραξε τον δρόμο για ανθρώπους όπως εγώ»

Ο σπουδαίος σέντερ των Σέλτικς απεβίωσε στα 88 του και ένας άλλος σπουδαίος παίκτης του ΝΒΑ, ο Μάτζικ Τζόνσον υποκλίθηκε τόσο στα αθλητικά προσόντα του Ράσελ αλλά και στην προσωπικότητά του εκτός παρκέ που τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό.

«Ο Μπιλ Ράσελ ήταν το είδωλό μου. Τον παρακολουθούσα εντός και εκτός παρκέ. Η επιτυχία του ήταν αδιαμφισβήτητη, ήταν κυρίαρχος και σπουδαίος, κερδίζοντας 11 πρωταθλήματα στο ΝΒΑ» έγραψε ο θρύλος των Λέικερς.

Και κατέληξε σημειώνοντας πως «εκτός των γηπέδων ήταν αυτός που χάραξε τον δρόμο για ανθρώπους όπως εγώ», με τον Ράσελ να κάνει μεγάλο αγώνα κατά του ρατσισμού στις ΗΠΑ, κάτι που είχε αντίκτυπο και στον Μάτζικ Τζόνσον.

Bill Russell was my idol. I looked up to him on the court and off. His success on the court was undeniable; he was dominate and great, winning 11 NBA championships. Off the court, Bill Russell paved the way for guys like me. pic.twitter.com/ZMIrEx8Tne