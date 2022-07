To σόου των δύο πρώτων ντραφτ με σύνολο 84 πόντους σε έναν αγώνα! (vid)

Ο Μπανκέρο, νούμερο 1 στην επιλογή του ντραφτ από τους Ορλάντο Μάτζικ, ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Σόνικς στο “TheCrawsOver Pro Am” με 50 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Χόλμγκρεν, νούμερο 2 του ντραφτ από τους Θάντερ, μέτρησε 34 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 τάπες.

Και ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς όμως των Μινεσότα Τίμπεργουλβς δεν... πήγε πίσω έχοντας 52 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

Δείτε τα highlights των Μπανκέρο και Χόλμγκρεν:

Paolo Banchero (@Pp_doesit), Chet Holmgren (@ChetHolmgren), and Jaden McDaniels (@Jmcdaniels7) put on a SHOW at @thecrawsover!



🎥 @swishcultures_ pic.twitter.com/4kA7zfvkJ4