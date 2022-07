Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 κοψίματα.

Το τελευταίο του στατιστικό επίτευγμα παρουσίασε και η FIBA δείχνοντας τα πέντε επιβλητικά μπλοκ του Σαμοντούροβ.

🇬🇷 Alex Samodurov with 5 BLK to go alongisde 20 PTS & 13 REB in @hellenicbf's win on opening #FIBAU18Europe Day!



At 211cm / 6'11" he is a problem already 💯 pic.twitter.com/SXr7S8oRNq