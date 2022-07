«Καρφί» από Ράσελ: «Το ΝΒΑ είναι γεμάτο αθλητές και όχι μπασκετμπολίστες»

Ο 27χρονος γκαρντ των Τίμπεργουλβς, που είχε μια από τις καλύτερες σεζόν του στο ΝΒΑ την περασμένη σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 18,1 πόντους, 7,1 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ σε 32 λεπτά ανά αγώνα, έγραψε πως «το ΝΒΑ είναι γεμάτο αθλητές και όχι μπασκετμπολίστες. Με σεβασμό».

Με αυτό το μήνυμα θέλησε να περάσει το σκεπτικό του πως υπάρχουν πλέον περισσότεροι παίκτες που βασίζονται στα αθλητικά τους χαρακτηριστικά παρά στις μπασκετικές τους ικανότητες. Ένα μήνυμα που σαφώς προκάλεσε και τις ανάλογες αντιδράσεις από τον κόσμο και όχι μόνο…

The @nba is full of athletes not Basketball players. #Respectfully