Η Euroleague έδειξε στη Βιλερμπάν τι να περιμένει από τον Λοβέρν (vid)

Μέσα σε αυτούς ξεχωρίζει ο Νάντο Ντε Κολό, αλλά και ο Τζόφρι Λοβέρν που αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη της ομάδας που δίνει ύψος και δύναμη στη ρακέτα.

Ο 31χρονος σέντερ μέτρησε 8,3 πόντους και 3,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι την περσινή σεζόν με την Ζαλγκίρις Κάουνας και θα συνεχίσει στην Euroleague για 5η διαδοχική σεζόν.

Με αφορμή τη μεταγραφή του η Euroleague ετοίμασε ένα βίντεο μικρής διάρκειας με όσα μπορούν να περιμένουν οι φίλοι της Βιλερμπάν από τον Γάλλο σέντερ.

What @LDLCASVEL fans can expect from @1JOLOLO 🚀 pic.twitter.com/ItLsv6DTKN