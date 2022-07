Υπέγραψαν συμβόλαιο με τον Ράιαν Ρόλινς οι Ουόριορς

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο rookie γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ουόριορς, με τα δύο πρώτα χρόνια, μάλιστα να είναι πλήρως εγγυημένα.

Οι συνολικές απολαβές του Ρόλινς, μάλιστα, θα φτάσουν αν παραμείνει ολόκληρη την τριετία στα 4,8 εκ. δολάρια. Ο 20χρονος πόιντ γκαρντ που επελέγη στο νούμερο 44 του φετινού draft, κατάγεται από το Ντιτρόιτ και προέρχεται από το κολέγιο του Τολέδο.

Golden State Warriors No. 44 pick Ryan Rollins is signing a three-year, $4.8 million rookie deal, his agents Mike Silverman and Brandon Grier of @SteinbergSports told @TheAthletic @Stadium. Deal is fully guaranteed in first two seasons, and has significant guarantee in Year 3.