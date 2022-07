«Βόμβα» στο NBA: Η Λίγκα άνοιξε έρευνα για τους Σίξερς

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, το NBA ξεκίνησε έρευνα για τους Σίξερς με την κατηγορία του tampering, με επίκεντρο την ανανέωση του συμβολαίου του Τζέιμς Χάρντεν, αλλά και την υπογραφή συμβολαίων με τον Πι Τζέι Τάκερ και τον Ντανούελ Χάουζ.

Οι Σίξερς συνεργάζονται πλήρως με την Λίγκα στην έρευνα που έχει ανοίξει, με την ομάδα από την Φιλαδέλφεια να κατηγορείται ότι ο Χάρντεν δεν ενεργοποίησε την επιλογή των 47 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε το προηγούμενο συμβόλαιό του.

Ο Χάρντεν υπέγραψε νέα συμφωνία με τους Σίξερς που θα του αποφέρει 33 εκατομμύρια δολάρια και με τον τρόπο αυτό έδωσε στην ομάδα μεγαλύτερη ευελιξία για να υπογράψει τον Τάκερ και τον Χάουζ.

ESPN Sources: The NBA has opened an investigation into the Philadelphia 76ers for possible tampering and early contact centered on franchise’s summer free agency class of James Harden, P.J. Tucker and Danuel House. Sixers have begun cooperating with league on probe. Story soon.