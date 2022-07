«Κόλλησαν» οι διαπραγματεύσεις Τζαζ-Νικς για τον Μίτσελ

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν «παγώσει», αφού δεν υπάρχει πλέον επικοινωνία των Νικς με τους Τζαζ.

Πλέον στο παιχνίδι για την απόκτηση του Ντόνοβαν Μίτσελ, έχουν μπει και άλλες ομάδες, όπως οι Χόρνετς και οι Ουίζαρντς, που βρίσκονται σε επικοινωνία με τους Τζαζ.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ μετά από έξι σεζόν στους Γιούτα Τζαζ, είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει, με τον 25χρονο γκαρντ την περσινή σεζόν να έχει κατά Μέσο Όρο 23,9 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ.

