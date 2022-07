Τελικά, ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ των Τζαζ και Ουόριορς βρήκε συμβόλαιο με την ομάδα της Μινεσότα και έτσι θα συνεχίσει να παίζει στο ΝΒΑ.

Στους Τζαζ την περασμένη σεζόν ο Πάσκαλ είχε 5,8 πόντους και 1,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στην καλύτερή του χρονιά (2019-20) με τους Ουόριορς είχε 14 πόντους και 4,6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Free agent F Eric Paschall has agreed to a one-year deal with Minnesota, sources tell ESPN.