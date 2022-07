Επίσημα στην Αρμάνι ο ΝτεΣόν Τόμας (pic)

Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε με επιτυχία την περασμένη σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου, ενώ για το νέο του βήμα ανέφερε μεταξύ άλλων πως «είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που θα παίξω στην Αρμάνι και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά και να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και την ομάδα».

Με την Μπάγερν σε Euroleague και γερμανικό πρωτάθλημα έπαιξε σε 76 αγώνες, έχοντας 12,2 πόντους με 40% στο τρίποντο και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Μάλιστα, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της Euroleague, όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Βίρτους Μπολόνια, που έφτασε πολύ κοντά στην απόκτησή του αλλά και σενάρια από την Ιταλία που ανέφεραν για προσέγγιση του Παναθηναϊκού.

«Ο ΝτεΣόν θα φέρει στην ομάδα μας εμπειρία, σουτ και ευελιξία. Είναι ο παίκτης που θέλαμε για να έχουμε περισσότερο βάθος και περισσότερες λύσεις» σχολίασε σχετικά ο γενικός διευθυντής της Αρμάνι, Χρήστος Σταυρόπουλος.

