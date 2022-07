Αντίπαλοι Προμηθέα: Ενισχύθηκε με Σιμς η Παρί

Η φιλόδοξη δύναμη του γαλλικού μπάσκετ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αμίρ Σιμς (23χρ., 2,03μ.), ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην G-League με τη θυγατρική ομάδα των Νιου Γιορκ Νικς.

Εκεί είχε 11,3 πόντους με 39% στο τρίποντο, 5,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 23 αγώνων, εκ των οποίων στους 16 ξεκίνησε βασικός.

Ο Σιμς αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή της Παρί μετά τον Ταϊρόν Ουάλας (28χρ., 1,96μ.), που επίσης έπαιξε με καλά νούμερα στην G-League.

🚨 New Player Alert 🚨



Welcome to Paris @EarlShmitty_ 💥



En provenance de Westchester, New York, Aamir Simms rejoint l’effectif pour la saison 2022/2023 après une saison en @nbagleague 🔥



Let’s go 🖤❤️💙 pic.twitter.com/35kHFz7BTd