Αντίστροφη μέτρηση για το Eurobasket με Γιάννη και «δόξα για την Ελλάδα» (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ φοράει τόσο στους Μπακς, όσο και στην Εθνική το νούμερο 34 και έτσι προέκυψε αυτή η αντίστροφη μέτρηση.

Μάλιστα η FIBA συνοδεύει τη σχετική της φωτογραφία με ένα ερώτημα… μεταλλίου που αναφέρει στο αν «μπορεί ο Greek Freak να φέρει τη δόξα πίσω στην Ελλάδα;».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Can the Greek Freak bring glory back to Hellas? 🏛🇬🇷 Only 3️⃣4️⃣ days to go until EuroBasket 2022!#BringTheNoise x #EuroBasket pic.twitter.com/ya2ztgwAFP