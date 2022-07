Όταν έλαμψε το «άστρο» του MVP Γιασικεβίτσιους στο Eurobasket του 2003 (vid)

Η Λιθουανία κατέκτησε στο τέλος εκείνου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον τίτλο κερδίζοντας στον τελικό την Ισπανία και ο 27χρονος, τότε, διεθνής γκαρντ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, έχοντας 14 πόντους και 8,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Λιθουανού, που «έλαμψε» το 2003 και οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στην κορυφή της Ευρώπης.

One of Europe's greatest at his peak! 🇱🇹⛰️



Sarunas Jasikevicius' Point God status was born in EuroBasket 2003, and we've got highlights to prove it.#EuroBasket | @ltu_basketball pic.twitter.com/AY7OtnSBMS