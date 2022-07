Αντίπαλοι Προμηθέα: Ανακοίνωσε Χόρτον η Χάποελ Τελ Αβίβ και Γούνταρτ το Αμβούργο

O 28χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος έπαιξε και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Κύμης (2018-19), αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Ναντέρ, έχοντας 13,7 πόντους kai 8,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 28 παιχνίδια του γαλλικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν.

Στην Ελλάδα με την Κύμη είχε παρόμοια στατιστικά καθώς είχε 13,6 πόντους και 9,1 ριμπάουντ σε 23 παιχνίδια.

Στον ίδιο όμιλο αγωνίζεται και η ομάδα του Αμβούργου, οι Χάμπουργκ Τάουερς, που ενισχύηθκαν με τον Τζέιμς Γούνταρτ, o οποίος στις αρχές του 2021 αγωνίστηκε στο Περιστέρι. Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ είχε 9,6 πόντους και 3,2 ριμπάουντ καθώς και 2 ασίστ ανά παιχνίδι με την Λοόυντβιγκσμπουργκ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Οι ανακοινώσεις των δύο ομάδων:

