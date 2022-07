Εξαντλήθηκαν οι court seats για το φιλικό με την Ισπανία

Με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τον επίσημος φιλικός Αγώνα Ελλάδα – Ισπανία / Χρυσός Χορηγός ΟΠΑΠ που θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Αυγούστου και ώρα 19.00 στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:

Ηδη εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες court seats και γι’ αυτό παρακαλούνται οι φίλαθλοι να μην στέλνουν αιτήματα για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Διαθέσιμα υπάρχουν εισιτήρια για τις κερκίδες του γηπέδου.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– https://www.ticketmaster.gr/showEventInfo.html?idEvent=2005784



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



Με μετρητά:



Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 10 μέχρι και 30 ευρώ.

Για τα παιδιά μέχρι 5 ετών, υπάρχει ελεύθερη είσοδος, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση.