ΝΒΑ και Fanatics ανοίγουν το πρώτο κατάστημα του πρωταθλήματος στη Γερμανία

Ο παγκόσμιος κολοσσός λιανικής Lids θα είναι υπεύθυνος για το νέο NBA Store στο Βερολίνο στο «The Playce at Potsdamer Platz» που εγκαινιάζεται το φθινόπωρο του 2022.

Στο μεγαλύτερο κατάστημα της περιοχής θα βρίσκονται όλα τα τελευταία προϊόντα του NBAκαι του WNBA, φανέλες Nike, είδη ένδυσης, αναμνηστικά και άλλα.

Το NBA και η Fanatics, μια ψηφιακή αθλητική πλατφόρμα και ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους αδειοδοτημένων αθλητικών εμπορευμάτων παγκοσμίως, ανακοίνωσαν σήμερα ότι το πρώτο NBA Store στη Γερμανία θα ανοίξει αυτό το φθινόπωρο στο Βερολίνο.

Το νέο κατάστημα, το οποίο θα λειτουργεί ο κολοσσός λιανικής Lids και βρίσκεται στη διεύθυνση Alte Potsdamer Str. 7, 10785 στο The Playce at Potsdamer Platz, θα είναι το πρώτο NBAStore στη Γερμανία και το τέταρτο και μεγαλύτερο στην Ευρώπη, μετά το Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), το Μιλάνο (Ιταλία) και το Παρίσι (Γαλλία).Το κατάστημα, έκτασης σχεδόν 1.000 τετραγωνικών μέτρων, θα διαθέτει μια μεγάλη γκάμα επίσημων προϊόντων και memorabilia από το NBA και το WNBA, όπως φανέλες, ρούχα, καπέλα και άλλα αξεσουάρ, αθλητικά είδη, παιχνίδια και συλλεκτικά κομμάτια από μεγάλες μάρκες όπως Nike,Mitchell & Ness , New Era και Wilson. Το κατάστημα θα διαθέτει επίσης αποκλειστικά ρούχα με την επωνυμία NBA Berlin, καθώς και ένα τμήμα όπου οι φίλαθλοι θα μπορούν να εξατομικεύσουν φανέλες και καπέλα και από τις 30 ομάδες του NBA.

«Το NBA Store στο Βερολίνο θα προσφέρει μια μοναδική, κορυφαία εμπειρία αγορών NBA για τους φιλάθλους στη Γερμανία, με μεγάλη γκάμα προϊόντων από όλες τις αγαπημένες ομάδες και παίκτες του πρωταθλήματος», δήλωσε ο Steve Griffiths, Senior Director, Global Partnerships τουNBA Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. «Μέσω της Fanatics και της Lids, αυτή η καθηλωτική αγοραστική εμπειρία θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για τους φιλάθλους, αφού θα αποκτήσουν πρόσβαση στα πιο καινούρια είδη ένδυσης και προϊόντα του NBA που θα απευθύνται σε κάθε γούστο και στυλ».

«Η Lids είναι ενθουσιασμένη που φέρνει το πρώτο κατάστημα NBA στο Βερολίνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Lids Sports Group, Britten Maughan. «Το κατάστημα που βρίσκεται στο The Playceστην Potsdamer Platz, θα προσφέρει στους λάτρεις του μπάσκετ μια μεγάλη γκάμα επίσημων ενδυμάτων και αναμνηστικών, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα να εξατομικεύσουν τα προϊόντα της επιλογής τους. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που υπερβαίνει τις διαφορές κάθε κουλτούρας. Η Lids είναι ενθουσιασμένη που θα προσφέρει έναν προορισμό για ντόπιους και τουρίστες και οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ψωνίσουν προϊόντα φιλάθλων και μόδας με μεγάλη ποικιλία προσφορών». «Συνεργαζόμαστε στενά με το ΝΒΑ για να αναζητήσουμε νέους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προσεγγίσει την ολοένα και αυξανόμενη παγκόσμια βάση φιλάθλων του και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανοίγουμε άλλο ένα παγκόσμιο σημείο λιανικής πώλησης σε μια σημαντική διεθνή αγορά», δήλωσε ο General Manager, International for Fanatics, Danny Downs.

«Όταν ανοίξει το νέο κατάστημα στο Βερολίνο, οι φίλαθλοι του NBA στη Γερμανία θα έχουν μια ασυναγώνιστη εμπειρία πελάτη που θα τους προσφέρει η Lids, παγκόσμιος ηγέτης στο αθλητικό λιανεμπόριο, και ανυπομονούμε να τους καλωσορίσουμε στο νέο κατάστημα». Στο πλαίσιο της συνεργασίας της λίγκας με τη Fanatics και αξιοποιώντας την εμπειρία της Lids στο φυσικό λιανικό εμπόριο, έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν φέτος επιπλέον καταστήματα NBAεκτός των ΗΠΑ προσφέροντας στους φιλάθλους μια αυθεντική εμπειρία αγορών NBA. Οι τοποθεσίες και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Μετά το άνοιγμα του NBA Store στο Βερολίνο, θα υπάρχουν φυσικά καταστήματα NBA στις τρεις μεγαλύτερες αγορές του πρωταθλήματος στην Ευρώπη, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Υπάρχουν περισσότερα από 400 καταστήματα και σημεία λιανικής πώλησης με την επωνυμία NBA σε όλο τον κόσμο που λειτουργούν ως επίσημοι προορισμοί του πρωταθλήματος για τους φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού NBA Store στη Νέα Υόρκη που λειτουργεί από τη Lids.

Οι φίλαθλοι του NBA στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη μπορούν να συνεχίσουν να ψωνίζουν online στο NBAStore . eu από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων NBA και των30 ομάδων του NBA.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το NBA, οι φίλαθλοι μπορούν να επισκέπτονται το@ NBADeutschland στο Facebook και να ακολουθούν το @ NBA _ de στο Twitter και το@ NBAEurope στο Instagram. Οι φίλαθλοι στη Γερμανία μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά παιχνίδια και προγράμματα του NBA καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν μέσω του DAZN. Οι φίλαθλοι μπορούν επίσης να κατεβάσουν το NBA App για ειδήσεις, ενημερώσεις, αποτελέσματα, στατιστικά στοιχεία, προγράμματα, βίντεο και πολλά άλλα. Σχετικά με το ΝΒΑ.

Το NBA αποτελεί μια διεθνή επιχείρηση αθλημάτων και μέσων ενημέρωσης με στόχο να εμπνέει και να φέρνει κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέσω της δύναμης του μπάσκετ. Με πέντε επαγγελματικά αθλητικά πρωταθλήματα: το National Basketball Association (ΝΒΑ), το Women’s National BasketballAssociation (WΝΒΑ), την ΝΒΑ G League, το NBA 2K League και το Basketball Africa League, το NBAκατέχει σημαντική διεθνή παρουσία με παιχνίδια που μεταδίδονται σε 215 χώρες και σε περισσότερες από 50γλώσσες, διαθέτοντας επίσης εμπορικά καταστήματα σε περισσότερες από 200 χώρες, σε επτά ηπείρους. Τα ρόστερ των ομάδων του ΝΒΑ στην αρχή της σεζόν 2021-22 παρουσίασαν 121 διεθνείς παίκτες από 40 χώρες– αριθμό ρεκόρ. Στο ενεργητικό της, η NBA Digital περιλαμβάνει το NBA TV, το NBA.com, το NBA Appκαι το NBA League Pass.

Το NBA έχει δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες κοινωνικών δικτύων στον κόσμο, με 2,1 δισεκατομμύρια likes και followers παγκοσμίως σε όλες τις πλατφόρμες του πρωταθλήματος, των ομάδων και των παικτών. Μέσω του NBA Cares, το πρωτάθλημα αντιμετωπίζει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα συνεργαζόμενο με διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς νεολαίας οι οποίοι υποστηρίζουν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη της νεολαίας και της οικογένειας αλλά και θέματα που αφορούν την υγεία. Σχετικά με την FanaticsΗ Fanatics, Inc. είναι ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις των σπορ που πυροδοτεί και αξιοποιεί το πάθος των θαυμαστών και μεγιστοποιεί την παρουσία και την προσέγγιση για κορυφαίους αθλητικούς συνεργάτες παγκοσμίως. Αξιοποιώντας τις μακροχρόνιες σχέσεις με περισσότερα από 900 αθλητικά ακίνητα, μια βάση δεδομένων με περισσότερους από 80 εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο και μια αξιόπιστη επωνυμία, η Fanatics προωθεί την καινοτομία της σε όλο το αθλητικό τοπίο δημιουργώντας την κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα ψηφιακών αθλητικών αγώνων, με προσφορές που περιλαμβάνουν αδειοδοτημένα εμπορεύματα, εμπορικές κάρτες και συλλεκτικά είδη, ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα καιNFT, και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και iGaming. 2