Μυθική αντίδραση πιτσιρικά που αντάλλαξε χειραψία με Ντουράντ (vid)

Ο πιτσιρικάς μόλις είδε τον Ντουράντ να έρχεται είπε στους φίλους τους: «Μοιάζει με γίγαντα», όμως το καλύτερο ήρθε στη συνέχεια όταν οι δύο τους αντάλλαξαν χειραψία.

Ο μικρός fan του KD δεν μπορούσε να το πιστέψει και απευθυνόμενος πάλι στους φίλους του, είπε: «Θα κάνω έναν μήνα να πλύνω το χέρι μου».

Δείτε παρακάτω το απολαυστικό video:

“I’m not washing my hand for a month!” @KDTrey5 made this kids day 😂❤️



(via glamisme/IG) pic.twitter.com/cWpYnlKbdb