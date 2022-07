Εθνική Ανδρών: Τα εισιτήρια του φιλικού με την Ισπανία (9/8)

Η Εθνική Ανδρών μετράει αντίστροφα για τις μεγάλες αγωνιστικές προκλήσεις που την περιμένουν με τα «παράθυρα» του Αυγούστου και το Ευρωμπάσκετ του Σεπτεμβρίου και η προετοιμασία για αυτούς τους αγώνες, περιλαμβάνει ορισμένα σπουδαία παιχνίδια.

Την Τρίτη 9 Αυγούστου και ώρα 19.00 στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί ο Επίσημος Φιλικός Αγώνας Ελλάδα – Ισπανία / Χρυσός Χορηγός ΟΠΑΠ και από σήμερα Δευτέρα 25/7 και ώρα 14.00 είναι διαθέσιμα τα εισιτήρια της πολύ σημαντικής αναμέτρησης.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– https://www.ticketmaster.gr/showEventInfo.html?idEvent=2005784



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30





Με μετρητά:





– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας:2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι από 10 μέχρι και 30 ευρώ, ενώ για τις courts seats θα ισχύσουν τιμές 50 και 80 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για Court Seats και για μαζική αγορά άνω των 10 εισιτηρίων παρακαλούμε να στείλετε mail στο [email protected]

Τιμές εισιτηρίων : 10€ – 30€

Τιμές court seats: 50€ – 80€

Για τα παιδιά μέχρι 5 ετών, υπάρχει ελεύθερη είσοδος, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση.