H Ζαλγκίρις ανακοίνωσε και τυπικά την απόκτηση του 23χρονου φόργουορντ, που υπέγραψε διετές (1+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Μπραζντέικις αγωνίστηκε πέρσι σε ΝΒΑ και G-League, ενώ στους Λιθουανούς αναμένεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο.

Welcome home, @_iggy_braz! 🤝



Zalgiris has struck a 1+1 deal with swingman Ignas Brazdeikis!



📰: https://t.co/KqcO4KnrVP pic.twitter.com/ldLhQ1JGw9