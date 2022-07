Επίσημο: Στους Μάβερικς με two-way συμβόλαιο ο Ντόρσεϊ

Ο διεθνής γκαρντ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και εξαργύρωσε την καλή του σεζόν στην Euroleague και στην Stoiximan.gr Basket League με ακόμα μία ευκαιρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Για την ακρίβεια - και όπως ενημέρωσε ο Σαμς Σαράνια - ο Ντόρσεϊ υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς και θα ενισχύσει την περιφέρεια των Τεξανών, δίνοντας ακόμα ένα... στήριγμα στον Λούκα Ντόντσιτς.

Στο παρελθόν, ο 26χρονος γκαρντ έπαιξε επίσης σε Χοκς και Γκρίζλις και πλέον ετοιμάζεται για ακόμα έναν... σταθμό στον «μαγικό κόσμο».

Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν και στην Μακάμπι πριν τους Πειραιώτες, μέτρησε πέρσι 12,8 πόντους ανά ματς στην Euroleague και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στον δρόμο για το Final Four και, φυσικά, για το νταμπλ εντός συνόρων.

