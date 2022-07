Ημέρα... Νίκου Γκάλη: Το απολαυστικό εορταστικό βίντεο της FIBA (vid)

Με ένα πεντάλεπτο βίντεο-αφιέρωμα στον Νίκο Γκάλη, η FIBA ευχήθηκε στον Έλληνα «γκάνγκστερ» ανήμερα των 65ων γενεθλίων του.

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια ομοσπονδία μοιράστηκε στα social media ένα απολαυστικό βίντεο, με τα κατορθώματά του στο Ευρωμπάσκετ του 1987 με τη «γαλανόλευκη».

Δείτε παρακάτω:

Greatest European shooting guard of all time? 🇬🇷



Nick Galis turns 65 & we celebrate him with 5 minutes of his UNREAL highlights from #EuroBasket 1987 🏆 pic.twitter.com/A1rFFVg0o1