Πάσκαλ για Παναθηναϊκό: «Δεν έχω συμφωνήσει»

Ο Έρικ Πάσκαλ είναι ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι. Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε συνεχείς επαφές μαζί του, προκειμένου να πείσει τον 26χρονο φόργουορντ να αφήσει τις ΗΠΑ και να φορέσει την πράσινη φανέλα.

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα υπήρξαν δημοσιεύματα που έφερναν την υπόθεση ως... τελειωμένη, με τον πρώην άσο των Ουόριορς να βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

«Δεν έχω συμφωνήσει σε τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά, με τις επαφές Πάσκαλ και Παναθηναϊκού να συνεχίζονται και την υπόθεση να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Never agreed to anything https://t.co/Nw296PnZIe