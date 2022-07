Το προπονητικό απόφθεγμα του Ζούρου: «Κίνδυνος υπάρχει, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος» (vid)

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media και στον λογαριασμό του, κάνει ειδική αναφορά στα «εύκολα» παιχνίδια και τον τρόπο προσέγγισης που πρέπει να έχει το προπονητικό τιμ και οι παίκτες.

Μεταξύ άλλων τονίζει την ατάκα που χρησιμοποιεί πριν τα παιχνίδια προς τους παίκτες του πως «κίνδυνος υπάρχει, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος».

Δείτε το παρακάτω βίντεο του προπονητή της εθνικής Γεωργίας:

"Coaching Tips": When and why I write on the board that "there is danger where there is no danger."#coachzouros #coachingtips #teampreparation pic.twitter.com/njBAtpg2b0