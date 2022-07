Μένει στους Σίξερς με 68 εκατ. δολάρια ο Χάρντεν

Από την πρώτη στιγμή ο Τζέιμς Χάρντεν είχε τονίσει πως επιθυμία του ήταν να παραμείνει στους Σίξερς και να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα, ακόμα κι αν αυτό θα τον οδηγούσε σε μεγάλο... ψαλίδι όσον αφορά τις απολαβές του.

Ο «Μούσιας», έπειτα από αρκετές μέρες συζητήσεων με το front office των Σίξερς κατέληξε σε συμφωνία. Αυτό γιατί οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για νέο 2ετές συμβόλαιο, που θα αποφέρει στον all star γκαρντ το ποσό των 68 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται για μια σημαντική μείωση στις συνολικές απολαβές του, καθώς μέχρι πρότινος ο Χάρντεν ήταν ένας από τους πλέον υψηλά αμειβόμενους παίκτες στο ΝΒΑ. Τώρα όμως έβαλε το κοινό καλό πάνω από την δική του υστεροφημία, ανοίγοντας τον δρόμο με αυτή την κίνηση, ώστε ο Ντάριλ Μόρεϊ να κάνει κάθε δυνατή κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ.

Έτσι, Χάρντεν και Σίξερς θα πορευτούν μαζί για τα επόμενα δύο χρόνια, με τον πρώην άσο των Ρόκετς και των Νετς να «χτίζει» τη χημεία του με τον Τζοέλ Εμπίιντ ακόμα περισσότερο.

