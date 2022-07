Δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας ο Μπρίντζες

Λίγο πριν από την έναρξη της free agency «έσκασε» μια είδηση σαν... βόμβα: Ο Μάιλς Μπρίντζες κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, καθώς φέρεται να χτύπησε την πρώην σύντροφό του μπροστά στο παιδί του.

Η υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες οι κατηγορίες έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει άμεσα στη φυλακή τον μέχρι πρότινος άσο των Χόρνετς.

Η πλευρά του παίκτη ωστόσο δηλώνει αθώα και αναμένεται να παραθέσει στοιχεία, σε μια υπόθεση που κρίνει το μέλλον του 24χρονου άσου. Κι αυτό γιατί αν κριθεί ένοχος, τότε το ΝΒΑ θα μπορεί αυτόματα να τον αποβάλλει από τη λίγκα. Κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις 19 Αυγούστου, όταν και ορίστηκε το δικαστήριο για την υπόθεση.

Miles Bridges pleads not guilty to domestic violence charges; next court appointment is scheduled for Aug. 19: https://t.co/KfxqBl2RYG