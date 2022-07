Μένει στην Αναντολού Εφές ο Μίσιτς

Το... όνειρο του ΝΒΑ παίρνει αναβολή για τον Βασίλιε Μίσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ, που την τελευταία διετία έκανε πράγματα και θαύματα στην Αναντολού Εφές, θα παραμείνει κάτοικος Πόλης για ακόμα μια σεζόν.

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, εκπρόσωπος του Σέρβουτ άσου, έκανε την σχετική αποκάλυψη, τονίζοντας πως ο Μίσιτς θα παραμείνει στην ομάδα για ακόμα έναν χρόνο.

Με την εξέλιξη αυτή η Εφές ισχυροποιείται σημαντικά, στην προσπάθειά της για το 3-peat στην Euroleague, διατηρώντας τον -κατά τεκμήριο- καλύτερο παίκτη στη διοργάνωση αυτή τη στιγμή.

