Έκλεισε στην Βίρτους Μπολόνια με mega deal ο Λούντμπεργκ!

Ακόμα μια μεταγραφική βόμβα για την Βίρτους Μπολόνια που ενόψει της νέας σεζόν δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως όχι απλώς θέλει να είναι ανταγωνιστική στην Euroleague, αλλά στόχος της είναι να πρωταγωνιστήσει.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έφτασε σε συμφωνία με τον Ίφε Λούντμπεργκ, ο οποίος έπειτα από ένα πέρασμά από το ΝΒΑ και τους Φοίνιξ Σανς, επιστρέφει στην Ευρώπη για να μπει στη... μηχανή της ιταλικής ομάδας και να δώσει επιπλέον λάμψη.

Για να φτάσουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία, μάλιστα, ο Δανός άσος θα λάβει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει Δανός μπασκετμπολίστας, σε μια κίνηση που έδειξε πόσο πολύ ήθελε τον έμπειρο σκόρερ η Βίρτους, για να κάνει ακόμα πιο «γεμάτη» και πολλά υποσχόμενη τη... μηχανή της ενόψει της νέας σεζόν.

Iffe Lundberg signs the biggest deal ever for a Danish player with Virtus Bologna, sources tell @Sportando