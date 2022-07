Με… άρωμα Euroleague ξανά το φιλικό τουρνουά της Παρί (pic)

Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, που ιδρύθηκε πριν τέσσερα μόλις χρόνια και την οποία μεταξύ άλλων θα αντιμετωπίσει ο Προμηθέας στον όμιλο του Eurocup, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή φιλικού τουρνουά με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων: Της διοργανώτριας Παρί και τριών από τη Euroleague και συγκεκριμένα τις Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βιλερμπάν και Άλμπα Βερoλίνου.

Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που διεξάγεται το «Paris European Games» με μοναδική αλλαγή σε σχέση με φέτος την Αρμάνι Μιλάνο αντί της Μακάμπι. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Παρίσι στο εμβληματικό Halle Georges-Carpentier στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου.

