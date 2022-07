Ανακοίνωσε τον Τζέιλεν Τζόνσον το Λαύριο

Μετά τον Σάβιον Φλαγκ η ομάδα του Χρήστου Σερέλη εντόπισε τον δεύτερο ξένο του στο πρόσωπο του Τζόνσον, ενός ακόμα παίκτη που προέρχεται από το NCAA.

Στη σεζόν που πέρασε με τους Mercer Bears ο Αμερικανός γκαρντ είχε 13,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο και 42,7% στα σουτ εντός πεδιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο νέος παίκτης της ομάδας μας γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1997 στο Durham της North Carolina, έχει ύψος 1,98μ. και αγωνίζεται ως guard και small forward.

Ως αθλητής του Wesleyan Christian Academy High School οδήγησε την ομάδα του σε δύο πρωταθλήματα της North Carolina, με συνολικό ρεκόρ 73 νικών και 23 ηττών.

Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Αρχικά, το 2017, επέλεξε το πανεπιστήμιο του Tennessee και εκεί έμεινε έως το 2020 μετρώντας 70 αγώνες και 162 πόντους.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς αποφάσισε να “μετακομίσει” στο Wake Forest, με τους οποίους είχε 5 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 21 παιχνίδια και κορυφαία στιγμή του κόντρα στο Delaware State με 16 πόντους (4/6 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NCAA φορώντας, ως Graduated, τη φανέλα του πανεπιστημίου Mercer τη σεζόν 2021-2022.

Σε 32 αγώνες, ήταν βασικός στους 30 εξ αυτών, είχε 13,3 πόντους με 42,7% εντός πεδιάς, 39% από τη γραμμή του τρίποντου (76/195 συνολικά) και 89,5% στις ελεύθερες βολές. Επίσης, πρόσθεσε 4,7 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1 κόψιμο στους μέσους όρους του, αγωνιζόμενος σχεδόν 31 λεπτά ανά παιχνίδι.

Το εξαιρετικό μακρινό σουτ είναι το κύριο χαρακτηριστικό του αριστερόχειρα Jalen Johnson, που είχε 131/353 τρίποντα, ποσοστό 37.1%, στην πενταετή καριέρα του στο κολεγιακό μπάσκετ.

Το Λαύριο Megabolt καλωσορίζει τον Jalen στην οικογένειά του και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν»!

Lavrio BC agreed to terms with American guard Jalen Johnson ahead of the upcoming season.

Johnson spent the last season at Mercer and averaged 13.1 points and 4.6 rebounds in NCAA. #BearNation #lavriobc @MercerMBB