Σε αγώνα που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα γνωστής μάρκας αθλητικών ειδών, ο Μπρόνι φρόντισε να κάνει σπουδαία πράγματα, υπό το βλέμμα του πατέρα του. Κι αυτό γιατί μέτρησε 28 πόντους, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 5 τρίποντα, δείχνοντας την γκάμα του παιχνιδιού του.

