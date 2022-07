Το νούμερο 4 του εφετινού draft, ανέλαβε από το ξεκίνημα του Summer League ηγετικό ρόλο στους Κινγκς, ολοκληρώνοντας την διοργάνωση με 23,3 πόντους, 7.3 ριμπαόυντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.

Ο 21χρονος, μάλιστα αναδείχθηκε ως ο MVP του Summer League, με τις εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε και πλέον ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν στο NBA.

The 2022 #NBA2K23SummerLeague MVP is... Keegan Murray (@keegan3murray) of the @SacramentoKings! pic.twitter.com/50kRdoI3yy