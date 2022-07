Στους Τζαζ με 6,2 εκατ. ο Φοντέκιο

Η νέα σεζόν θα βρει τον Σιμόνε Φοντέκιο στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το ΝΒΑ. Ο Ιταλός φόργουορντ, έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν στην Μπασκόνια, αγωνιζόμενος σε ACB και Euroleague, θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, για χάρη της ομάδας του Ουίλ Χάρντι.

Οι Τζαζ μάλιστα κατάφεραν να φ΄τασουν σε deal μαζί του, προσφέροντας 6,2 εκατ. δολάρια για τα επόμενα δύο χρόνια, σε μια κίνηση που δείχνει το πόσο ήθελαν τον 26χρονο φόργουορντ.

Ο Φοντέκιο άλλωστε βρισκόταν σταθερά στο μπλοκάκι ομάδων του ΝΒΑ, με τους Τζαζ όμως να κάνουν δυναμικό μπάσιμο και να αποκτούν τον διεθνή άσο για τα επόμενα δύο χρόνια.

The Utah Jazz have agreed on a two-year, $6.25M deal with Italian forward Simone Fontecchio of Baskonia in the Spanish ACB, his agent Sam Goldfeder of @ExcelBasketball tells ESPN. @DraftExpress considers Fontecchio, 26, the best available international small forward prospect.